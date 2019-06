Exclusief voor abonnees Wie medische app koopt, moet even wachten op terugbetaling 06 juni 2019

Patiënten kunnen voorlopig niet rekenen op een terugbetaling van medische apps die bijvoorbeeld hartritmestoornissen monitoren of revalidatieoefeningen opvolgen. Het RIZIV zou met organisatorische problemen kampen. Bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) had van de regeling een strijdpunt gemaakt. Ze had gehoopt dat de terugbetaling geregeld zou zijn voor de verkiezingen. Er kwamen wel criteria waaraan medische apps moeten voldoen om erkend te worden. Ze moeten medisch doen wat ze beloven en persoonsgegevens veilig en met respect voor de privacy opslaan. Acht apps zijn erkend.