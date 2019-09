Exclusief voor abonnees Wie mag leven 18 september 2019

Het is gewoon schandalig dat farma- bedrijven het lef hebben te beslissen wie er mag leven of niet, door medicijnen extra duur en onbetaalbaar te maken voor de gewone mens in nood. Hier moet op internationaal vlak iets aan gedaan worden.

Erwin Vandriessche

