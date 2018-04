Wie Macron kust, moet ook Merkel zoenen 28 april 2018

In een Disneyfilm heb je altijd een held en een slechterik. En zo zag Donald Trump waarschijnlijk ook zijn Europees bezoek van deze week. Terwijl Frans president Emmanuel Macron met de nodige egards werd ontvangen in het Witte Huis - drie dagen vol vleierij, diners, gelach, kussen à volonté en hand-in-hand lopen - kreeg z'n Duitse collega Angela Merkel welgeteld drie uur. Met daarin een werklunch en een snel rondje vergaderen in het Oval Office - en één zuinige zoen. Het verschil kan haast niet groter. Naar verluidt hadden Trump en de bondskanselier elkaar al vijf maanden niet gesproken aan de telefoon. Al was hij er als de kippen bij om te hameren op hun goede verstandhouding. "We hebben echt een geweldige relatie, en dat is al zo van bij het begin, maar sommigen wilden dat niet zien." Hij noemde Merkel ook "zeer buitengewoon". (FT)

