Wie maakt nieuw logo van jeugdraad? 29 juni 2019

De jeugdraad van Oudenburg wil zich meer kenbaar maken. Daarom werd een nieuwe Facebookpagina gelanceerd en wordt er een eigen logo gezocht. Creatievelingen kunnen hun ontwerp indienen via jeugdraad@oudenburg.be en dat voor 1 augustus. De jeugdraad mikt op een logo dat fris, jeugdig en kleurrijk is en de woorden 'Jeugdraad Oudenburg' bevat. Nadat alle inzendingen ontvangen zijn, worden de beste drie geselecteerd en in een poll op de Facebookpagina geplaatst. "Zo kan de Oudenburgse jeugd zelf kiezen welk logo het wordt", aldus Bral. DE ontwerper van het winnende logo wint een prijs. (TVA)