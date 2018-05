Wie legt Urnaut en Douwen aan banden op tweede manche? BK BEACHVOLLEYBAL 19 mei 2018

De tweede manche van het BK beachvolleybal wordt dit weekend afgewerkt in Hechtel-Eksel. Zonder Dries Koekelkoren en Tom Van Walle, die aantreden op het FIVB-toernooi in Itapema in Brazilië. "Een kans voor alle outsiders bij ons in Limburg", zegt Patrick Van Asten namens HE-VOC. "Onze 28ste editie zit lekker vol met 22 teams bij de vrouwen en 37 bij de mannen. Bij de jeugd verwelkomen we een 80-tal teams. Ook G-sport komt aan zijn trekken." Tot de vrouwentop behoren Catry-Vandesteene, De Beule-Coolman, de zussen Ruysschaert en Kim Lieckens. Kim koppelt zich aan Stephanie Van Bree. Aljosa Urnaut en Bob Douwen verdedigen hun zege in Brussel tegen Oprins-Blondeel en Colson-Deroey. Van Asten: "We hebben extra zand laten aanvoeren. Een garantie voor het ideale spelcomfort." (PLG)

