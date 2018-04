Wie laat gaat slapen, gaat vroeger dood 14 april 2018

Slecht nieuws voor nachtbrakers en mensen met een ochtendhumeur: het zijn de 'ochtendtypes' die het langst leven. Dat blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse en Britse universiteiten. Meer dan 400.000 mensen werden daarvoor ondervraagd. Wat bleek: de 'ochtendtypes' - de mensen die op tijd in bed kruipen én uitgerust opstaan - leven beduidend langer dan de 'avondtypes' - van het soort dat liever tot de middag in bed blijft liggen. Eerder werd al bewezen dat avondmensen een hoger risico lopen op hart- en vaataandoeningen. Al heb je niet zomaar te kiezen: welk type je bent, is deels genetisch bepaald.

