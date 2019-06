Exclusief voor abonnees Wie kan weerstaan aan de glimlach van Mister Universe? 17 juni 2019

Nee, 't is niet altijd even gemakkelijk om de liefde te vinden. Vraag maar aan de jongens en meisjes van 'Love Island'. Zij hopen stuk voor stuk de perfecte partner te vinden, maar dat wordt hen serieus moeilijk gemaakt door de producers. Niet alleen omdat er vanavond voor het eerst twéé kandidaten het spel moeten verlaten, maar ook omdat niemand minder dan Bradley Zee de villa binnenstapt als nieuwe Islander. Bradley - personal trainer van beroep - werd Mister Universe Nederland in 2018 en eindigde vijfde op het WK in de Dominicaanse Republiek. Zijn lach ziet hij als één van z'n sterkste troeven en hij is ervan overtuigd dat hij elke vrouw kan versieren. Benieuwd of dat op 'Love Island' ook het geval is...

