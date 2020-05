Exclusief voor abonnees Wie kan hem binnenhalen? Vier potentiële kandidaten 15 mei 2020

00u00 0

Dat Froome een dure vogel is, zelfs op zijn bijna 35ste, spreekt voor zich. Dat maakt het aantal ploegen dat hem kan binnenhalen beperkt. Teams als Astana, Trek, EF en Mitchelton-Scott, die traditioneel sterk inzetten op de grote rondes, vallen daarom automatisch uit de boot. Ook voor de Belgische teams is hij onhaalbaar. In Frankrijk speelt nog iets anders: Froome is onpopulair bij onze zuiderburen en een transfer in die zin is erg onwaarschijnlijk. Bahrain heeft sinds de komst van cosponsor McLaren een sterke Britse input, maar de komst van een dure vogel als Froome is intern moeilijk te verkopen aangezien de renners recent 70% van hun loon hebben ingeleverd (gesteld dat hij financieel überhaupt haalbaar is).

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Astana

Carapaz

EF

Frankrijk

Israël

Johannesburg

Jumbo

Kenia