Wie 'Jood' wil zeggen in Vlaamse gebarentaal, wrijft over z'n neus 18 september 2019

De European Jewish Association wil dat het woord 'Joods' in de Vlaamse gebarentaal op een andere manier wordt uitgebeeld. Het woordenboek vertaalt het nu door met een vinger over de neus te wrijven. Het gebaar stelt een haakneus voor. De organisatie noemt dat op Israëlische nieuwssites "racistisch en vernederend". Het onlinewoordenboek van de Vlaamse gebarentaal werkt aan de hand van video's. Bij het lemma 'Jood' staan vijf filmpjes. Zo kan het ook uitgebeeld worden door over de kin te strijken, wat verwijst naar een baard, of door met de vingers pijpenkrullen uit te beelden. Het Vlaams Gebarentaalcentrum wil de video, die al 15 jaar online staat, niet verwijderen, maar voegde er wel een label 'negatieve connotatie' aan toe.

