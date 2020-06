Exclusief voor abonnees Wie is ze? Nora Roberts 27 juni 2020

00u00 0

• Geboren op 10 oktober 1950 als Eleanor Marie Robinson in Silver Spring (Maryland), waar ze opgroeide met vier oudere broers in een gezin van Ierse afkomst.

• Kreeg twee zonen tijdens haar eerste huwelijk: Jason en Dan.

• Werd als eerste auteur opgenomen in de Hall of Fame van de Romance Writers of America. Haar boeken werden meermaals bekroond door de RWA.

• Schrijft onder het pseudoniem J.D. Robb de futuristische 'In Death'-thrillerreeks.

• Woont met haar man Bruce Wilder in Boonsboro (Maryland), waar ze een zakelijk imperium uitbouwden met een B&B, fitnesscenter, boekenwinkel en restaurant.

