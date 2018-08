Wie is Robbe Ghys? Vegetariër geworden door zijn zus 07 augustus 2018

00u00 0

Robbe Ghys is nieuw aan het firmament van het baanwielrennen. De 21-jarige kerel uit Lummen begon te koersen bij de miniemen, werd voetballer bij RC Genk, maar keerde bij de laatstejaarsaspiranten terug naar de koers. Toen reed hij nog altijd met het kleinere verzet van bij de miniemen. Enkel in koersjes bergop reed hij prijs. Bij de U17, U19 en U23 werd hij wel succesvol. Sinds 1 januari 2018 is Robbe Ghys prof bij Sport Vlaanderen-Baloise, het opleidingsteam van manager Christophe Sercu. Op de baan werd Ghys vorige zomer met Lindsay De Vylder bij de beloften Europees kampioen ploegkoers. Hij gaat door het leven als vegetariër. Niet evident voor iemand die topsport beoefent. "Ik word goed begeleid, elke maand laat ik mijn bloed onderzoeken", aldus Ghys. "Mijn zus Hanne, die twee jaar ouder is, gaf mij het voorbeeld. Echt moeilijk is dit niet. Daags voor een ploegkoers eten de andere renners evenmin vlees, maar pasta met olijfolie." (FHN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN