Wie is nu meest fier: papa, zoon of kleinzoon? 30 november 2018

Luid gejoel en applaus, toen Pierre Kompany gisteren de eed aflegde als burgemeester van Ganshoren. Er flitsten heel wat camera's - al kwam dat misschien ook doordat zijn zoon Vincent kwam supporteren, samen met de rest van de familie. Vader Kompany wordt de eerste zwarte burgemeester van het land. "Het was tijd dat die er kwam. We zijn fier op mijn vader, want hij komt van ver", glunderde Vincent. Op zijn schouders keek zijn zoontje Kai met grote ogen toe. "Ik ben hier als jonge Brusselaar opgegroeid", aldus de Rode Duivel. "Als je ziet dat dit pas twintig jaar later gebeurt, zegt dat veel."

