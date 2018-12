Wie is nu de rijkste Belg? 04 december 2018

00u00 0

Albert Frère was volgens zakenblad 'Forbes' de rijkste Belg, met een vermogen van 6,2 miljard dollar. Maar wie volgt hem nu op? De genaturaliseerde Belg PATOKH CHODIEV duikt ook op in de 'Forbes'-lijst, die zijn vermogen op 1,8 miljard dollar raamt. In andere rankings wordt ALEXANDRE VAN DAMME (foto) als rijkste Belg naar voren geschoven, een telg van de adellijke Belgische families die biergigant AB InBev controleren. Zijn belang in de brouwer zou tussen de 3,65 en 5,88 miljard dollar waard zijn. Daarnaast is Van Damme aandeelhouder bij het investeringsvehikel dat onder meer Kraft Heinz in handen heeft.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN