Wie is Michael Yormark? 16 november 2019

Ex-President en CEO van NHL-ploeg Florida Panthers tussen 2003 en 2013

Bij Roc Nation Sports sinds 2014

Staat elke dag op om 3u30 om te fitnessen, daarna begint hij te werken

Onbekend in België, een grote naam in de VS. Yormark - wiens tweelingbroer Brett onlangs een functie kreeg bij Roc Nation Sports - maakte vooral naam bij de ijshockeyploeg uit Florida. Yormark staat in Amerika ook bekend als een sterke onderhandelaar. "Er is geen type onderhandeling dat ik niet gezien heb. Het komt erop neer dat je altijd je huiswerk moet maken. Zolang je goed voorbereid bent, word je niet verbaasd. Weet je wat belangrijk is bij een onderhandeling? De wil om te winnen, de best mogelijke job doen voor je klant. Of Roc Nation de onderhandelingen voor Lukaku en Inter gevoerd heeft? Neen, voor Rom doen we alles naast het veld." (FDZ)

