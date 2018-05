Wie is Chris Burggraeve? 05 mei 2018

00u00 0

Chris Burggraeve is een marketeer die in het verleden aan de slag was bij Coca-Cola en AB InBev. Hij woont al acht jaar in New York, waar hij lesgeeft aan NYUStern. Verder is hij ook voorzitter van het Prins Albert Fonds en van de Belgische Kamer van Koophandel in Amerika. Hij heeft vorig jaar geïnvesteerd in twee jonge cannabis-bedrijven: het platform GreenRush wordt gezien als een 'Amazon van de wiet'. "Een stukje technologie waarmee we consumenten en producenten samenbrengen. Je kunt er duizenden cannabisproducten bestellen, van vaporizers tot balsem tegen spierpijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN