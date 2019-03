Wie humanitair visum kreeg, zat niet altijd in klauwen IS 05 maart 2019

Volgens de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn niet alle Syrische christenen die onder Theo Francken (N-VA) met een humanitair visum naar België zijn gekomen, "gered uit de klauwen van IS". Dat zegt topman Dirk Van den Bulck in 'La Libre'. In de affaire-Kucam rees de vraag of de Syrische christenen zich wel allemaal in een kwetsbare situatie bevonden - één van de criteria om aanspraak te kunnen maken op zo'n visum. Francken bleef erbij dat dat altijd het geval was. "Maar dat was niet voor allemaal zo", zegt Van den Bulck nu. "Ze bevonden zich niet allemaal in een uiterst precaire situatie. Voor de Syriërs die bij een eerste reddingsoperatie in 2015 uit Aleppo werden gered, was dat wel het geval omdat zij vlak bij de frontlinie woonden." Volgens de topman zijn de milities daarna verdreven door het regeringsleger en werden christenen niet langer méér geviseerd dan anderen.

