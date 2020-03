Exclusief voor abonnees Wie huisarts belt met verkoudheid, zit automatisch zeven dagen thuis 13 maart 2020

Huisartsen moeten resoluut kiezen voor telefonische consultaties, heeft onderzoeksinstituut Sciensano meegedeeld in een richtlijn. Wie belt met verkoudheidsklachten, krijgt dan automatisch een attest van werkonbekwaamheid van zeven dagen, waarbij de patiënt het huis niet mag verlaten. Heeft de patiënt ernstige symptomen, dan moet de huisarts hem doorverwijzen naar het ziekenhuis en moet hij dat ziekenhuis daarvan op de hoogte brengen. Volgens Sciensano gaat het om een "grondig gewijzigde" procedure. Niet alle artsen zijn het eens met de nieuwe richtlijnen, onder meer omdat er geen enkele controle op misbruik door de patiënt is. Ook over hoe de attesten bij de patiënten moeten geraken, is nog onduidelijkheid: mailen mag immers niet om privacyredenen. Een Oost-Vlaams wijkgezondheidscentrum doet al een beroep op een vrijwilliger om de attesten elke avond bij de patiënten in de bus te steken.

