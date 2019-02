Wie huis wil verkopen heeft nu ook asbestcertificaat nodig 22 februari 2019

Alweer een nieuw attest voor wie zijn woning wil verkopen. Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) kondigt aan dat een asbestcertificaat na de zomer verplicht wordt bij de verkoop van elk huis dat voor 2001 is gebouwd. Kostprijs, volgens ramingen van Ovam: 35 euro voor het attest, en 350 euro voor het opmaken van de asbestinventaris van de woning. Eigenaars moeten intussen al minstens 900 euro - en in het slechtste geval tot 6.600 euro - ophoesten voor allerhande certificaten alvorens ze het bordje 'te koop' kunnen uithangen. De rekening voor asbestverwijdering kan nog veel hoger oplopen, maar dat is een zorg voor later: pas tegen 2040 moeten alle huizen in Vlaanderen vrij zijn van de giftige bouwstof die asbestose, longkanker en strottenhoofdkanker kan veroorzaken. Het certificaat moet ervoor zorgen dat wie een woning met asbest koopt daar ook van op de hoogte is. (IDV)

