Wie houdt van Brussel, kan ermee trouwen 19 april 2018

Niet trouwen in, maar mét onze hoofdstad? Dat kan op 11 juli, de Vlaamse feestdag, op de Grote Markt. Tijdens een grote volksreceptie zal je zo je liefde voor Brussel kunnen uitdrukken. "Iedereen die zijn jawoord heeft gegeven, zal uitgenodigd worden om nadien het glas te heffen", legt minister Sven Gatz (Open Vld) uit. "We voorzien 1 pint per persoon, want we moeten rekening houden met de lokale horeca en 'vanuit alcoholoverwegingen' is dat een strategische keuze." Nadien, omstreeks 20.30 uur, gaat de volksreceptie over in een dansfeest met optredens.