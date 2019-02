Wie hiv heeft, hoeft niet meer met condoom te vrijen (zolang je trouw medicatie neemt) 28 februari 2019

00u00 0

Het gebruik van een condoom is niet langer noodzakelijk bij koppels van wie één partner hiv-positief is, zolang hij of zij trouw zijn medicatie neemt. Die zorgt er immers voor dat de ziekte niet overdraagbaar is. Dat is het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR), en is vooral goed nieuws voor heteroparen met een kinderwens. "De afgelopen vijf jaar is er nieuwe wetenschappelijke kennis opgebouwd waardoor de aanbeveling uit 2013 kan worden herzien", legt professor Anne-Mieke Vandamme uit. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, juicht de wijziging toe. "Dit is heel belangrijk voor iedereen met hiv. De angst dat de ziekte overdraagbaar is, valt nu weg." Condoomgebruik blijft volgens de HGR nog steeds essentieel als bescherming tegen soa's. In 2016 werden in België 915 hiv-infecties vastgesteld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN