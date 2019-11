Exclusief voor abonnees Wie helpt Olga Leyers te ontsnappen? 08 november 2019

Tv-kijken hoeft niet altijd in één richting te gebeuren. VTM.be heeft zijn eerste interactieve verhaal gelanceerd, waarin de kijker het helemaal voor het zeggen heeft. In de video komt Olga Leyers (foto) in een nachtmerrie terecht wanneer ze research gaat doen in het archief van een bibliotheek om zich in te leven in een nieuwe rol. Jij kan haar helpen te ontsnappen door op verschillende momenten bepaalde keuzes te maken. Het concept doet denken aan 'Bandersnatch', een interactieve aflevering uit de Netflix-reeks 'Black Mirror'. Ook daar konden kijkers zelf keuzes maken op cruciale momenten in het verhaal. Voor 'Beslis mee over het lot van Olga' werden 40 scènes gedraaid, en er zijn 11 verschillende eindes.

