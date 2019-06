Exclusief voor abonnees Wie helpt het paard van elke te vinden? 22 juni 2019

00u00 0

Dertien jaar geleden nam Elke Verbelen afscheid van Baileys, haar dierbare paard. "Noodgedwongen. Ik was ziek en moest naar het ziekenhuis. Het paard werd gekocht door paardenhandelaar Felix Limbourg uit Asse." Waar de Belgische warmbloed nu is, weet de handelaar niet. Elke zou Baileys dolgraag terugvinden. "Ik wil hem terugzien en gewoon weten hoe het gaat met hem", zegt Elke, die afkomstig is uit Wemmel maar nu in Gent woont. Baileys is niet de officiële naam van het paard, maar de naam die Elke hem gaf. Die officiële naam herinnert Elke zich niet. Het paard is ongeveer 26 jaar, stond in 2006 gestald in Opwijk en heeft een zeer specifiek kenmerk: een witte vlek op de buik (zie foto net achter de voet van de jonge Elke). Wie denkt te weten waar Baileys is, mag ons contacteren via 3535@hln.be of een sms naar 3535.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis