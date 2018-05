Wie helpt

Hannes? 18 mei 2018

00u00 0

Wonen

Nu woont Hannes nog bij zijn ouders,

maar in 2020 gaat hij cohousen met en-

kele andere jongeren met een beper-

king. Op weekdagen zal er telkens gedu-

rende twee à drie uur een opvoeder aan-

wezig zijn om te helpen bij de organisatie

van het huishouden. Voor ondersteuning

bij klusjes in huis zullen de reguliere dien-

sten worden ingeschakeld, aangevuld

met vrijwilligers (familie en vrienden). 's

Nachts zal er in het huis in principe geen

opvoeder aanwezig zijn. Zeker tijdens de

eerste maanden zal Hannes in het week-

end terug naar zijn ouders gaan.

Dagbesteding

Hannes gaat drie dagen per week naar

De Zandberg, het kunstatelier van Groep

Ubuntu voor mensen met een beper-

king. Daar schildert en ontwerpt hij en

leert hij films maken. Eén dag per week is

hij aan het werk in het Sint-Amandscolle-

ge Zuid in Kortrijk, als assistent van de di-

recteur. Op dinsdag bemant hij het ont-

haal bij Groep Ubuntu.

Mobiliteit

Ook al stapt hij nu en dan eens de ver-

keerde bus op, in principe kan Hannes

zich zelfstandig verplaatsen. Voor moei-

lijkere trajecten kan hij rekenen op zijn

ouders, Groep Ubuntu of de taxidienst

van vzw Comforte, speciaal voor zorgbe-

hoevenden.

Vrije tijd

Net als alle andere jongeren van zijn leef-

tijd trekt Hannes er graag op uit. Een

wandeling maken kan hij in zijn eentje.

Op café of naar de kermis gaan, doet hij

samen met zijn broers of met vrienden.

Hij neemt ook regelmatig deel aan de ac-

tiviteiten van De Stroom, een vrijetijds-

dienst voor mensen met een beperking.

Met die organisatie vertrekt hij binnen-

kort voor drie weken naar Amerika.

