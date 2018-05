Wie haalt de finale van de Homo Universalis? 28 mei 2018

'Iedereen beroemd' op Eén zet de laatste rechte lijn in bij de afvalrace 'Homo Universalis', waarin gezocht wordt naar de meest veelzijdige Vlaming en allerlei uiteenlopende vaardigheden worden getest. Enkele maanden geleden begonnen 100 onbekende deelnemers aan de strijd, deze week schieten ze nog met 11 over. Wie haalt de finale? Tot de laatste tien behoren wordt niet vanzelfsprekend, er gaat een lastige proef aan vooraf. De resterende kandidaten moeten immers tijdens een 'eilandraad' zélf beslissen wie naar huis moet. Speciaal voor die gelegenheid brengt Roos Van Acker haar eiland, haar kokosnoten en de stembriefjes uit 'Temptation Island' mee naar de loods van 'Homo Universalis'. Elke kandidaat mag één stem uitbrengen. Wie het meeste aantal stemmen haalt, moet het spel verlaten. Kiezen de kandidaten voor iemand die ze de hoofdprijs niet gunnen, of stemmen ze hun grootste concurrent eruit? (HL)

