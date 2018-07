Wie grijpt gouden kans? 07 juli 2018

Een gouden kans is het, voor Rusland, Kroatië, Engeland en Zweden. Eén van die landen doet op zondag 15 juli in Moskou een gooi naar de wereldtitel. Maar eerst de halve finale proberen te halen. Kroatië was in 1998 voor het laatst bij de laatste vier (2-1-nederlaag tegen Frankrijk). Zweden zat dan weer in 1994 voor het laatst in de halve finale (0-1 verloren tegen Brazilië), de Engelsen waren er in 1990 voor het laatst bij (1-1 tegen Duitsland, verloren na strafschoppen). Voor Rusland moeten we zelfs terug naar 1966. De toenmalige Sovjet-Unie ging destijds met 2-1 de boot in tegen Duitsland. (KDZ)

