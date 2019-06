Exclusief voor abonnees Wie Goffin klopt, wint het toernooi 24 juni 2019

Vreemde statistiek die Goffin dit jaar achtervolgt: al zes keer verloor hij van de latere winnaar van het toernooi. In Rotterdam was het Gaël Monfils in de eerste ronde, in Marseille en Estoril telkens Stefanos Tsitsipas in de halve finale, op Roland Garros Rafael Nadal in de derde ronde, in Rosmalen Adrian Mannarino in de kwartfinale en gisteren dus Roger Federer in de finale. Zouden er tegenstrevers zijn die hopen om Goffin tegen te komen op Wimbledon? (FDW)