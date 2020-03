Wie geplande vakantie gauw wil annuleren checkt dat best even bij de baas LVB

26 maart 2020

Kan je eisen dat je werkgever je geplande vakantie annuleert nu je toch niet op reis kan? En bouw je verlofrechten op voor volgend jaar als je tijdelijk werkloos bent? Een antwoord op alle vragen over vakantie.

Kan je je geplande vakantie eenzijdig annuleren?

Neen, ook niet als je tijdelijk werkloos bent. "Maar in onderling overleg kan alles. Dat is het principe van jaarlijkse vakantie", zegt Nele Mertens van hr-dienstverleningsgroep Acerta. "Dat betekent in principe dat noch de werknemer noch de werkgever eenzijdig kan beslissen dat de vakantie geannuleerd wordt. Ook wanneer er vakantie genomen wordt, gebeurt in onderling overleg."

Kan de werkgever eenzijdig al goedgekeurde vakantie annuleren?

In sommige gevallen wel. Of je tijdelijk werkloos bent of niet, maakt niet uit. "De werkgever moet dan wel grondige redenen hebben en moet die afwegen tegen de belangen van de werknemer", zegt Cynthia Smeyers van Attentia. "Dat zijn discussies die vaak in de rechtbank eindigen, want wettelijk is er niets bepaald. Daarom raden we aan zoveel mogelijk te regelen in overleg."

Kan de werkgever je dwingen om vakantie en/of overuren op te nemen voor je tijdelijke werkloosheid ingaat?

"Als het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan de werkgever je niet dwingen om eerst vakantie of overuren op te nemen", verduidelijkt de woordvoerster van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

Kan je terwijl je tijdelijk werkloos bent vakantie aanvragen?

Cynthia Smeyers van Attentia: "Dat is mogelijk. Als werkgever kan je nog steeds toestaan dat werknemers vakantie opnemen. De werknemer krijgt dan zijn loon (vakantiegeld) in plaats van een werkloosheidsuitkering, wat financieel meestal voordeliger is."

Bouw je vakantierechten op voor volgend jaar tijdens je tijdelijke werkloosheid?

"Ja. De dagen 'tijdelijke werkloosheid corona' worden gelijkgesteld. Ze zullen dus geen impact hebben op je vakantierechten", zegt Nele Mertens van Acerta.

Gelden deze regels voor alle werknemers?

"Neen, enkel voor werknemers in de privésector", zegt Cynthia Smeyers van Attentia. "Voor ambtenaren gelden andere regels. Statutaire ambtenaren kennen geen tijdelijke werkloosheid. Bij contractuelen bepaalt de overheidsdienst waarvoor je werkt welke regels er gelden." (LVB)