Exclusief voor abonnees Wie genoeg shopt, parkeert gratis in Sint-Truiden 13 april 2019

00u00 0

Vanaf dit najaar kunnen shoppers gratis parkeren in Sint-Truiden. Tenminste, als ze een Shop & The City-klantenkaart hebben - verkrijgbaar bij honderden Truiense handelaars - én daar genoeg mee gekocht hebben. Zo sparen ze immers punten en die kunnen ze gebruiken om er hun parkeerplaats mee te betalen. Schepen van Middenstand Jos Pierard hoopt zo de leegstand tegen te gaan. Vandaag wachten 126 panden (11,4%) op een uitbater. "We gaan daar niet flauw over doen: dat is simpelweg te veel." 'Windowshoppers' zullen wel moeten blijven betalen om in de Limburgse stad te parkeren.