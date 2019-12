Exclusief voor abonnees Wie geneeskunde studeert niet zeker van job als arts 21 december 2019

00u00 0

De Vlaamse studenten en arts-specialisten in opleiding vinden het onbegrijpelijk dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de quota voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde verhoogt. Volgend academiejaar zullen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde (+347) en 180 studenten tandheelkunde (+44) aan hun opleiding kunnen starten. "Er is dus geen garantie dat de studenten allemaal als arts aan de slag kunnen als ze afstuderen", stellen artsenverenigingen, die bang zijn dat er net zoals in Wallonië een overschot dreigt. Ze hekelen ook dat hogere artsenquota de kwaliteit van de opleiding niet ten goede komt.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis