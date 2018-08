Wie gelooft Trump nú nog? NA DE ONTHULLINGEN VAN RECHTERHAND COHEN 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant "Een sleutelmoment in de onderzoeken naar Donald Trump." Zo worden de onthullingen van zijn gewezen advocaat Michael Cohen genoemd. Of de president nu zelf ook aangeklaagd wordt, er een impeachment tegen hem start en hij de verkiezingen verliest? Dat blijft allemaal afwachten. Maar zijn geloofwaardigheid is hij nu echt wel kwijt.

Wie is

Michael Cohen

De man die kogel zou opvangen voor Trump

"Het zesde kind van Donald Trump." Zo werd Michael Dean Cohen (51) tot voor kort genoemd. De New Yorkse advocaat verklaarde ooit dat hij al fan is van Trump sinds hij als middelbare scholier diens boek 'The Art of the Deal' las - tot twee keer toe. In 2006 werden Cohens dromen werkelijkheid en mocht hij voor de Trump Organization gaan werken. Daar groeide hij algauw uit tot de nauwste vertrouweling van wat toen nog een flamboyant zakenman was.

Politiek zat Cohen afwisselend bij de Democraten en de Republikeinen. In 1988 was hij vrijwilliger voor de presidentscampagne van Michael Dukakis, die toen verloor van George Bush senior. In 2003 probeerde hij zelf als Republikein verkozen te raken in het stadsbestuur van New York, wat uitliep op een zware nederlaag. En in 2008 stemde hij voor Barack Obama. Toen zijn baas het Witte Huis veroverde, trad Cohen terug als vicepresident van de Trump Organization om persoonlijk advocaat van het staatshoofd te worden. Een functie die veel verder ging dan juridische bijstand alleen. Zelf omschreef hij zich als Trumps "fixer" en wie hem minder goedgezind was, sprak over Trumps "buldog". In een interview met Vanity Fair beleed hij vorig jaar nog onvoorwaardelijke trouw, zeggend dat hij desnoods "een kogel zou opvangen" voor Trump.

Waar wordt hij voor vervolgd?

Vermeende bedgenotes van Trump het zwijgen opleggen

Het onderzoek dat in april begon, draait rond belastingontduiking, bankfraude en illegale financiering van een verkiezingscampagne. Die laatste aanklacht heeft te maken met twee vrouwen die beweren dat ze seks met Trump hebben gehad. Om hen in volle verkiezingscampagne tot zwijgen te brengen, betaalde Cohen de gewezen pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar, terwijl hij voor gewezen Playboymodel Karen McDougal een betaling van 150.000 dollar regelde. Die laatste som werd opgehoest door de 'National Enquirer', een roddelkrant die leeft van zulke verhalen. Maar deze keer kocht het blad de exclusiviteit om er niets mee te doen. De grote baas van de Enquirer is een goede vriend van Trump en hielp zo mee om alles in de doofpot te stoppen.

Strafbaar is dat niet. Maar omdat het doel van de betalingen een verkiezingskandidaat diende, vallen ze onder de wetgeving op campagnefinanciering en daar gelden strenge maxima voor. De misdrijven liepen bovendien door mekaar. Want om de 130.000 dollar aan Stormy Daniels te bezorgen, maakte Cohen gebruik van een hypothecair krediet waarvoor hij fraude had gepleegd. Toen hij dat krediet aanvroeg, verzweeg hij immers veertien miljoen dollar aan schulden. Alles samen kon hem dat op 65 jaar gevangenisstraf komen te staan. Maar door schuldig te pleiten, riskeert hij nu nog iets meer dan vijf jaar. Een uitspraak wordt op 12 december geveld.

Wat valt Trump te verwijten?

Beticht van medeplichtigheid

In zijn biecht verklaarde Cohen onder eed dat de betalingen zijn gebeurd "in samenspraak met en op aansturen van een kandidaat voor een federaal ambt". Dat zou dus betekenen dat die kandidaat medeplichtig is aan het misdrijf. Hij noemde Donald Trump niet bij naam - dat mocht hij niet omdat de president nog geen beklaagde is in het dossier. Maar in haar persbericht maakte de rechtbank er zelf geen geheim van dat het gaat om "een presidentskandidaat" en dat het de verkiezingen van 2016 waren die beïnvloed zijn door de betalingen. Het is dus heel goed mogelijk dat Trump nu ook wordt aangeklaagd.

Zijn huidige raadsheer, voormalig New Yorks burgemeester Rudolph Giuliani, ging alvast in de verdediging door Cohen af te schilderen als een leugenaar. "Het is duidelijk, zoals de aanklager aangestipt heeft, dat zijn daden blijk geven van een patroon van leugens en oneerlijkheid", voerde hij aan. Maar Trump heeft zelf al danig gelogen over de betalingen. Zo beweerde hij lang daar niets van te weten, maar dat werd intussen weerlegd door een telefoongesprek dat Cohen opnam. De advocaat van Stormy Daniels liet al verstaan dat hij nu alles op alles zal zetten om Trump tot een verklaring onder eed over de affaire te dwingen - wat samen met de stapels documenten en opgenomen gesprekken die bij Cohen in beslag genomen zijn, zou kunnen betekenen dat blijven ontkennen op meineed neerkomt.

Brengt dit Trump nu echt

in problemen?

Ook Republikeinen bang voor impeachment

Niemand durfde gisteren al te voorspellen wat het effect op Trumps presidentschap zal zijn. Maar 'The New York Times' sprak toch al over "een sleutelmoment". Wat deze zaak gevaarlijk maakt voor Trump, is dat ze losstaat van het grote onderzoek naar banden met Rusland. Ze is wel minder zwaarwichtig, maar daardoor ook bevattelijker - zonder ingewikkelde intriges en ruimte voor interpretatie. Medeplichtigheid aan om het even welk misdrijf of leugens daarover kunnen bij een staatshoofd volstaan om de afzettingsprocedure te starten. En er zijn nu ook Republikeinen die daarvoor beginnen te vrezen. "De Democraten kunnen daar nu met recht op aandringen", aldus een Republikeinse strateeg.

Of zo'n impeachment werkelijk kans maakt, is zelfs niet de eerste vraag. Het volstaat dat de discussie erover de boventoon krijgt om de tussentijdse verkiezingen in november te verbrodden voor de Republikeinen. Bovendien kan Cohen ook gaan praten in dat grote Rusland-dossier. Hij was daar zelf bij betrokken en weet waanzinnig veel over Trump. In het akkoord dat hij nu afgesloten heeft met het gerecht, zit geen verplichting om aan andere onderzoeken mee te werken. Maar het stipuleert wel dat zijn straf nog gevoelig verminderd kan worden - bijvoorbeeld als speciaal aanklager Robert Mueller een aanbeveling in die zin doet omdat Cohen het onderzoek naar Russische banden betekenisvol vooruit weet te helpen.

Wat doet het met het imago van Trump?

Een president die zich met oplichters en boeven omringt

Zelfs als hij aan het gerecht kan ontsnappen, heeft Trump er toch weer een lelijke smet bij op zijn blazoen. Het is alvast behoorlijk gênant dat zijn huidig advocaat zich nu moet weren met de stelling dat de man die meer dan tien jaar als Trumps rechterhand heeft gediend, volslagen onbetrouwbaar is. Cohen is ook al de vijfde man uit zijn directe entourage die sedert Trumps aantreden schuldig pleitte of bevonden werd. Dat gebeurde dinsdag ook met oud-campagneleider Paul Manafort, die werd veroordeeld voor bank- en belastingfraude. Trump noemt zijn tegenstrevers graag "crooks". Maar het wordt stilaan duidelijk dat als hij er zelf geen is, hij zich toch bijzonder graag met oplichters en boeven omringt. Dat heel zijn imperium, tot zijn presidentschap toe, gegrondvest is op een maffieus afkopen van stilzwijgen en mekaar indekken - en dat iedere vertrouweling die toch begint te praten, hem met de ondergang bedreigt. Trump blijft uitbazuinen dat de onderzoeken naar zijn persoon een "heksenjacht" zijn. Maar om het met de woorden van 'The New York Times' te stellen: dan toch eentje die op vijftien maanden al heel wat heksen heeft ontmaskerd. "Zijn meest fervente supporters zullen hem wel blijven verdedigen met oogkleppen op", voorspelt een gewezen Republikeinse topman. "Maar wie een beetje neutraal is, kan Trump toch niet meer geloven?"