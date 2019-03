Wie gaat wandelen in de Alpen, moet zich gedragen 12 maart 2019

Ga je in de Oostenrijkse Alpen wandelen, dan moet je je in de toekomst houden aan regels die worden vastgelegd in een nieuwe gedragscode. Dat maakte de Oostenrijkse minister van Toerisme Elisabeth Köstinger bekend. De aanleiding is een incident uit 2014, waarbij een Duitse wandelaarster werd vertrappeld door een koe. Ze was op stap met haar twee honden toen ze werd aangevallen. De vrouw overleed aan haar verwondingen en de eigenaar moest een zware schadeloosstelling betalen. Het is niet de eerste keer dat er dodelijke incidenten gebeuren met hondeneigenaars en koeien in de Alpen. De overheid maakt nu werk van een actieplan. (ND)