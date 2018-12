Wie gaat dit betalen? 22 december 2018

Als de modder geruimd is, wacht nog een lange strijd om te bepalen door wiens schuld het lek er kwam. Watermaatschappij Farys opende gisteren al een aparte pagina op haar website waar gedupeerden een schadeclaim kunnen indienen. Vraag is wie uiteindelijk voor de kosten zal opdraaien. Bij schade door wateroverlast komt vaak de eigen brandverzekering tussen. Die dekt zowel het opruimen van water en modder als kapotte voorwerpen. Maar als er een schuldige aangeduid wordt, moet diens verzekering opdraaien voor alle kosten. Wie dat in Sint-Pieters-Leeuw wordt, is nog lang niet duidelijk. Het lek in de vijftig jaar oude leiding kan veroorzaakt zijn door slijtage of slecht onderhoud, maar kan ook een gevolg zijn van eerdere werken in de wijk. Het onderzoek kan nog maanden - misschien zelfs jaren - duren. Op de totale schade kon gisteren nog geen bedrag gekleefd worden. (IBO)

