Wie borsten niet mooi vindt, controleert ook niet op kanker

Dokters raden vrouwen al jaren met klem aan om hun borsten te onderzoeken op knobbeltjes, aangezien de meeste gevallen van borstkanker zo aan het licht komen. Maar een studie bij 384 Britse vrouwen, gepubliceerd in het blad 'Body Image', geeft nu aan dat dames die niet zo tevreden zijn over hun boezem ook minder aan zelfonderzoek doen. Eén op de drie van de ondervraagde vrouwen gaf aan dat ze nooit haar borsten op aanwezigheid van knobbeltjes scande. Dat bleken ook vooral de vrouwen te zijn die hun eigen borsten niet zo mooi vonden. Ook opmerkelijk: 8 procent van de vrouwen in het onderzoek gaf aan na de ontdekking van een knobbeltje niet als de bliksem alarm te slaan, maar een doktersbezoek zo lang mogelijk uit te stellen.

