Wie biedt op de diamanten boksbeugel van Wim Delvoye? 08 mei 2018

Twee Bruegel-schilderijen, een tennisracket van Justine Henin of een gehandtekend boksbroekje van Mohammed Ali. Met de schatten die dit jaar al over de toonbank gingen, steekt het huidige seizoen van 'Stukken van mensen' met kop en schouders boven de vorige uit. En er kan nog een topstuk bij. Vanavond gaat een met diamanten bezette boksbeugel onder de hamer. Auteur Benny Baudewyns kreeg die ooit van kunstenaar Wim Delvoye, nadat hij in de prijzen viel met zijn thriller 'De Emerson Locomotief'. De vier dealers kunnen ook nog bieden op een vaas van Emile Gallé, originele beelden uit de eerste Smurfenfilm en een anoniem mannenportret. Het werk tovert meteen een lach op hun gezichten, want de geportretteerde lijkt verdacht veel op hun collega Patrick van der Vorst. (DBJ)

