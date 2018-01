Wie bepaalt het lot van Ablynx? 00u00 0

De aandeelhoudersstructuur van Ablynx is zeer gefragmenteerd, al zijn er enkele belangrijke spelers. De grootste privé-aandeelhouder is de Rotterdamse miljonair Adrianus Van Herk. Zijn vermogen wordt op 700 miljoen euro geschat. Van Herk heeft de voorbije jaren al in diverse biotechbedrijven geïnvesteerd. In Ablynx heeft hij een belang van 8%, dat aan de slotkoers van gisteren 184 miljoen euro waard is. Hij is ook aandeelhouder van Galapagos (7,4%), Argen-X (4,3%) en Fagron (3%). Naast Van Herk zitten ook tal van Amerikaanse fondsen in Ablynx, zoals Fidelity, Baker Bros en Perceptive Advisors. Zij hebben elk 5% tot 8% in handen. Ruim 58% van de aandelen zitten verspreid onder het brede publiek. De gediversifieerde aandeelhoudersstructuur maakt dat de raad van bestuur en het management volledig zijn overgeleverd aan de wil van de (kleine) aandeelhouders. (FrD)

