Wie anders dan... Wout van Aert, Thibau Nys & Sanne Cant BK VELDRIJDEN 00u00 0

Op het BK veldrijden in Koksijde hebben de grote kanonnen hun favorietenrol waargemaakt. Wout van Aert won bij de mannen, zijn derde titel op rij. Bij de vrouwen won Sanne Cant al voor het negende opeenvolgende jaar. En dan was er nog Thibau Nys, zoon ván: hij werd nationaal kampioen bij de tweedejaarsnieuwelingen. Ook voor hem al het tweede kampioenschap op rij. En zo wordt de jongen met de 'grote naam' stilaan ook een grotere coureur. (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN