Wie aan de kust woont, voelt zich beter 21 februari 2020

Wie aan onze kust woont, schat zijn of haar algemene gezondheidstoestand hoger in dan bewoners van het binnenland. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de Universiteit van Exeter. Waarom kustbewoners zich gezonder voelen, is niet duidelijk. Er werd onder meer nagegaan of de kust fysieke activiteiten stimuleert of afleidt van alledaagse routine. Daarnaast werd ook onderzocht of de kust zorgt voor meer sociale interactie. Uiteindelijk werd er geen sluitende verklaring gevonden. Volgens de onderzoekers zou het eerder gaan om een combinatie van factoren. Wel is het zo dat de luchtkwaliteit aan zee beter is dan in het binnenland.