Wickmayer wint toernooi in VS 19 februari 2018

00u00 0

Yanina Wickmayer (WTA 117) deed op het 25.000 dollar-toernooi in het Amerikaanse Surprise met succes matchritme op. Onze landgenote schreef gisteravond het toernooi op haar naam na 3-6, 6-3, 6-4-winst in de finale tegen de Mexicaanse Ana Sofia Sanchez (WTA 341). Deze week speelt Wickmayer in Rancho Santa Fe opnieuw een 25.000 dollar-toernooi. (WWT)