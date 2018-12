Wickmayer verrast met Gigounon als nieuwe coach 12 december 2018

Yanina Wickmayer (WTA 122) begint 2019 met Germain Gigounon als nieuwe coach aan haar zijde. De 29-jarige Antwerpse probeerde dit seizoen opnieuw aansluiting te vinden met de top 100 en deed dat deels met (de geblesseerde) Steve Darcis als begeleider. De Luikse veteraan (34) wil vanaf januari evenwel nog één keer proberen zijn carrière een mooi einde te geven en gaat terug het circuit op. Darcis bracht wel de naam Gigounon aan. De 29-jarige jongeman uit Binche sloot net zijn 12 jaar durende loopbaan af - in 2015 haalde hij de hoofdtabel van Roland Garros en werd hij nummer 185 van de wereld - en greep deze uitdaging met beide handen. "Het stoppen van mijn carrière was een moeilijke keuze", gaf Gigounon toe op Antenne Centre. "Maar ik geraakte niet hoog genoeg om van mijn tennis te kunnen leven. Nu ben ik echter klaar om voluit te gaan voor mijn nieuwe functie." Starten doet het nieuwe duo in de kwalificaties van het WTA-toernooi in Brisbane (29 december). (FDW)

