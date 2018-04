Wickmayer naar kwartfinale Zhengzhou 19 april 2018

Voor Yanina Wickmayer (WTA 107) werd het op de WTA-Challenger in het Chinese Zhengzhou een vlotte zege in de tweede ronde tegen de plaatselijke Xiyu Wang (WTA 496): 6-3, 6-1. In de kwartfinale treft onze landgenote de Japanse Mai Minokoshi (WTA 336). Wint Wickmayer ook die wedstrijd, dan herovert ze haar plaats in de top 100. (WWT)