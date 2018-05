Wickmayer naar achtste finales in China 02 mei 2018

Yanina Wickmayer (WTA 100) versloeg op de WTA-Challenger in het Chinese Anning de Servische Kostic (WTA 397) met 6-4, 7-5. Haar opponente in de achtste finales wordt Sabina Sharipova (WTA 183). Vorige week haalde Wickmayer het nog in Quanzhou van de Oezbeekse met 7-5, 6-2

