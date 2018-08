Wickmayer moet stunten 28 augustus 2018

00u00 0

Coach Steve Darcis, voor het laatst in die rol, heeft Yanina Wickmayer (WTA 94) nooit beter zien spelen. Jammer genoeg helpt de loting niet om dat te tonen. Met Petra Kvitova (WTA 5) krijgt de 28-jarige Antwerpse, halvefinaliste in 2009, één van de favorieten voor de titel voorgeschoteld. Het is hun tiende duel (4-5), maar hun laatste wedstrijd dateert alweer van vijf jaar geleden. "Het is geen makkelijke eerste ronde", zei Wickmayer, die opnieuw met haar oude Babaolat-rackets speelt. "Maar dat is het voor niemand. Ik ken haar goed, dus er zullen geen verrassingen zijn. Maar ik geloof wel dat dit één van haar beste seizoenen is. Ik denk niet dat ze geblesseerd is (Kvitova gaf op in New Haven vorige week, red.) maar eerder uit voorzorg stopte. Ik heb alleszins geen druk en niets te verliezen." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN