Wickmayer met een oog op de vierde ronde 06 juli 2018

Yanina Wickmayer (WTA 101) kan vandaag voor de tweede keer in haar carrière (2011) nog eens de tweede week halen op Wimbledon. Daarvoor moet ze wel voorbij Donna Vekic (WTA 55), tegen wie ze twee keer eerder won. "Dat is wel even geleden (Toronto 2015 en Fed Cup 2014)", wist 'Wicky'. "Zij is nog altijd jong (22), verloor in het verleden heel wat topwedstrijden in drie sets en is nu stilaan aan het doorkomen. Het wordt dus geen makkelijke wedstrijd." (FDW)