Wickmayer maakt het Osaka knap lastig 23 maart 2019

Yanina Wickmayer (WTA 141) zag gisteren in de tweede ronde een einde komen aan haar avontuur in Miami, maar niet nadat ze meer dan twee uur lang het eerste reekshoofd, Naomi Osaka, het vuur aan de schenen legde. Uiteindelijk wist de Australian Open-winnares toch met 6-0, 6-7, 6-1 het laken naar zich toe te trekken. Het begin leek nochtans een prima Belgische prestatie niet te voorspellen: een bagel (6-0) was Wickmayers deel. "Ik heb me nog geen seconde op mijn gemak gevoeld", liet 'Wicky' haar coach Germain Gigounon weten bij een kantwissel. "Ik ben zo gespannen." Dat verbeterde in set twee waarbij onze landgenote staaltjes van haar oude vorm toonde en regelmatig de handen van de toeschouwers in het Hard Rock Stadium op elkaar kreeg. Nu was het de beurt aan Osaka om zenuwachtig te acteren en de tiebreak ging vrij vlot naar Wickmayer. Begin derde set verhoogde de 21-jarige Japanse evenwel de intensiteit - ze zou eindigen met veertien aces - terwijl bij de 29-jarige kwalificatiespeelster de vermoeidheid - dit was haar vierde wedstrijd in vier dagen tijd -haar tol begon te eisen. Hopelijk kan Wickmayer toch een beetje vertrouwen putten uit deze match en dit toernooi. Ze komt alvast opnieuw de top 130 binnen. (FDW)

