Wickmayer: "Leren van ervaring Darcis" 02 juli 2018

Elfde Wimbledon voor de 28-jarige Yanina Wickmayer (WTA 101). "Ik begin me toch wat ouder te voelen", glimlachte 'Wicky'. Wickmayer traint tegenwoordig met Steve Darcis. "Met Michiel (Antheunis) zijn we in onderling overleg uit elkaar gegaan", zei de Antwerpse. "Steve brengt veel ervaring en vertrouwen op de baan. Normaal ging hij niet hier zijn, maar omdat ik niet in Eastbourne heb gespeeld (een ontsteking in de rug, red.) is hij toch gekomen. We zullen zien hoe het in de nabije toekomst verder zal verlopen. Steve heeft natuurlijk ook zijn verplichtingen en het is nog altijd de bedoeling dat hij volgend jaar opnieuw proftennis speelt." Met Mona Barthel (WTA 118) weet Wickmayer wat haar vandaag te wachten staat. "Een moeilijke speelster, maar ik ben er meer dan klaar voor." (FDW)

