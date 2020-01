Exclusief voor abonnees Wickmayer en Bonaventure overleven eerste kwalificatieronde 15 januari 2020

Twee op twee voor onze landgenoten op de eerste dag van de kwalificaties op de Australian Open. Yanina Wickmayer (WTA 147) versloeg de Australische Ellen Perez (WTA 248) met 7-6, 6-1 en speelt voor een plek in de beslissende ronde tegen de Amerikaanse Ann Li (WTA 147). Ysaline Bonaventure (WTA 115) lukte een 6-2, 7-5-zege tegen de Franse Diane Parry (WTA 337). Volgende opponente is de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 154). De voorbije nacht kwamen Greet Minnen, Kimmer Coppejans en Steve Darcis in actie in de eerste ronde. (WWT)

