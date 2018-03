Wickmayer "Betreur uitspraken van Monami" 23 maart 2018

Ook Yanina Wickmayer mocht zich in de uithaal van Dominique Monami aangesproken voelen. Zij reageerde in een communiqué op de heisa: "Ik schrok van de persartikels over de keuze van de federatie om Dominique als Fed Cup-kapitein te vervangen en meer bepaald de link die daarin gelegd wordt met mijn persoon. Ik wil benadrukken dat er geen overleg was met de federatie naar aanleiding van de ontmoeting tegen Frankrijk. Ik betreur de uitspraken van Dominique, onder wier leiding ik één keer heb deelgenomen aan de Fed Cup, maar die ik al lang ken en respecteer. Ik sta open voor een persoonlijk gesprek met haar, maar wens in de pers geen publiek debat te voeren." (FDW)