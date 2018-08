Wickmayer al out in Montréal TENNIS 06 augustus 2018

Voor Yanina Wickmayer (WTA 94) zit haar passage op de Rogers Cup er al op, ze verloor in de eerste kwalificatieronde met 3-6, 4-6 van Caroline Dolehide (WTA 113). Ysaline Bonaventure (WTA 130) geraakte zelfs niet zover, daar ze in Washington vast was blijven zitten door het slechte weer en daardoor niet op tijd in Montréal geraakte. Kirsten Flipkens (WTA 45) haalde het in haar eerste plaatsingsronde met 6-1, 6-4 van Bethanie Mattek-Sands (WTA 381) en gisteravond met 1-6, 6-1, 6-2 van Andrea Hlavackova (WTA 596). Ze staat dus op de hoofdtabel. Daar zou ze Alison Van Uytvanck (WTA 40) kunnen treffen want zij begint eraan tegen een kwalificatiespeelster. (FDW)

