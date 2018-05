Wickmayer 4de Belgische op tabel 23 mei 2018

00u00 0

Yanina Wickmayer (WTA 101) kon vanwege een onderrugblessure niet deelnemen aan de kwalificaties van Roland Garros maar kende geluk dat op het laatste ogenblik de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia zich terugtrok. Samen met Mertens, Van Uytvanck en Flipkens kan zij vanaf zondag de Belgische eer verdedigen. Daar komt misschien nog een landgenote bij. Gisteren leek Ysaline Bonaventure (WTA 132) in de eerste kwalificatieronde met 1-6, 7-6, 4-0 op weg naar de zege tegen de Tsjechische Martincova (WTA 152) toen regen roet in het eten gooide. Ook Maryna Zanevska (WTA 153) moet vandaag verder aan de bak tegen Cadantu (WTA 180). Na 7-5 en 3-6 staat ze 2-3 achter in set drie. (FDW/WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis