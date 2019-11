Exclusief voor abonnees Whopper krijgt vegetarisch broertje 13 november 2019

Het is hét handelsmerk van Burger King: de Whopper. Die hamburger bestaat nu ook in een vegetarische variant: de fastfoodketen lanceerde gisteren in 2.500 restaurants in 25 landen - waaronder België - de 'Rebel Whopper'. De burger op basis van namaakvlees komt uit de keuken van de Nederlandse Unilever-dochter De Vegetarische Slager. Hij bestaat uit soja, tarwe, plantaardige olie, kruiden en uien.

